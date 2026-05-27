(C) Nintendo ・ Creatures ・GAME FREAK・TV Tokyo ・ShoPro ・ JR Kikaku (C) Pokemon アンカー・ジャパンは、イヤカフ型完全ワイヤレスイヤフォン「Soundcore C50i」にポケットモンスターのカラーリングを施した「Soundcore C50i ピカチュウモデル / イーブイモデル」を、7月上旬に発売する。価格は13,990円。 (C) Nintendo ・ Creatures ・GAME FREAK・TV Tokyo ・ShoPro ・ JR Kikaku (C) Pok