(C) Nintendo ・ Creatures ・GAME FREAK・TV Tokyo ・ShoPro ・ JR Kikaku (C) Pokemon

アンカー・ジャパンは、イヤカフ型完全ワイヤレスイヤフォン「Soundcore C50i」にポケットモンスターのカラーリングを施した「Soundcore C50i ピカチュウモデル / イーブイモデル」を、7月上旬に発売する。価格は13,990円。

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ピカチュウモデル

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耳に挟んで装着するイヤカフ型イヤフォンに、ピカチュウとイーブイのカラーリングを施したモデル。ピカチュウモデルはアクティブな印象のブラックとイエローでピカチュウのシルエットを演出する。

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イーブイモデル

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イーブイモデルは肌馴染みの良いベージュブラウンで仕上げ、「アクセサリーとのコーディネートもお楽しみいただけるカラーリングが特徴」という。

ベースモデルのSoundcore C50iは、片耳約5.5gと軽量設計が特徴のイヤカフ型。12mm径のダイナミックドライバーを搭載し、イヤフォン単体で最大7時間、ケース併用で最大28時間の再生ができる。BluetoothコーデックはSBC、AAC、LDACをサポートする。

そのほかポケモンデザインの新製品として、本体にピカチュウシルエットを施したUSB急速充電器「Anker USB急速充電器 70W ピカチュウモデル」(7,990円)、200以上の国と地域で使えるトラベル用変換プラグで、通電するとモンスターボール部分が光る「Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル」(5,990円)、今回の新製品をまとめて収納できる「Anker トラベルポーチ ピカチュウモデル」(3,990円)も、7月上旬に発売する。

「Anker USB急速充電器 70W ピカチュウモデル」

「Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル」

「Anker トラベルポーチ ピカチュウモデル」

「Soundcore C50i ピカチュウモデル / イーブイモデル」

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