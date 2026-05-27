置賜県勢懇話会の例会が27日、米沢市で開かれ公益財団法人地方自治総合研究所常任研究員の坂本誠さんが「これからの地方創生～持続可能な地域づくりを展望する～」と題して講演しました。講演のなかで坂本さんは、人口減少で近い将来消滅の可能性がある市町村をリストアップした「消滅可能性自治体リスト」について、「自分が住んでいる自治体がリストに入っているからといって何をやっても無駄だと対策をとらずに周辺