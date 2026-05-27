お笑いコンビEXITの、りんたろー。が、5月25日までに自身のInstagramを更新。恩師で、元日本代表の長谷川健太・前名古屋グランパスエイト監督との2ショットを披露するも、違和感を指摘する声が続出している。《遂に、大学時代のサッカー部の監督だった長谷川健太さんにお会い出来ました！ 灰になるまで走れとしごかれた日々も今はいい思い出です。20年以上ぶりに会えた恩師は偉大で その存在感は健在でした！！》とつづり、肩