りんたろー。長谷川健太氏と2ショット披露も “サイズ” に違和感続出…写真で伝わった恩師の「偉大ぶり」

お笑いコンビEXITの、りんたろー。が、5月25日までに自身のInstagramを更新。恩師で、元日本代表の長谷川健太・前名古屋グランパスエイト監督との2ショットを披露するも、違和感を指摘する声が続出している。

《遂に、大学時代のサッカー部の監督だった長谷川健太さんにお会い出来ました！ 灰になるまで走れとしごかれた日々も今はいい思い出です。20年以上ぶりに会えた恩師は偉大で その存在感は健在でした！！》

とつづり、肩を組みサムズアップポーズを決める2ショットを披露した。スポーツ紙記者が言う。

「りんたろー。さんは小学2年生からサッカーを始め、ゴールキーパーとして浜松大学（現・常葉大学）時代までプレーを続けましたが、ケガでサッカーを断念しています。

長谷川さんは、現役引退後サッカー解説者を経て、指導者としては初めて同大学サッカー部監督を務めていた時期があり、りんたろー。さんは、相当しごかれたのでしょうね。

ただ、長谷川さんは177cm、りんたろー。さんは180cmなのですが、写真を見ると、長谷川さんのほうがかなり大きく写っていることから、違和感を抱くファンが続出しているようです」

コメント欄には、ファンからこの違和感に対するコメントが続出し、りんたろー。も丁寧に返信している。

《りんたろー。さんが小さく見える》に対しては、《偉大でした》と返信。

さらに《自分を小顔にする為に、恩師を巨人にするとは。。。》と写真の加工を疑うコメントに対しては、《いや本当にデカかったんです！信じてください！》と加工を否定。

また、《長谷川さんのプロフィールを調べたら、177cmって書いてあったけど…？》に対しても、《身長とかそうゆうことじゃないんでしょうね》と返信していた。

「写真では身長差もさることながら、顔の大きさや体の幅も、長谷川さんがりんたろー。さんの倍くらいあるように見えますからね。

長谷川さんは、選手として日本代表に選ばれ、指導者としても浜松大学の後、清水エスパルス、ガンバ大阪、FC東京、そして2022年から2025年まで名古屋グランパスの監督を務め、2014年にはガンバ大阪を率いてJ1リーグ優勝を果たした名将です。

また、漫画『ちびまる子ちゃん』原作者さくらももこさんとは、静岡県清水市（現・静岡市清水区）の小学校時代の同級生で、『ちびまる子ちゃん』にクラスメートとして登場するサッカー好きの少年『ケンタ』のモデルにもなっています。

写真を加工したのかは定かではありませんが、長谷川さんの “偉大さ” をりんたろー。さんなりに表現しようとして、今回の写真を投稿したのかもしれません」（同前）

りんたろー。の、長谷川健太氏に対するリスペクトが伝わったことは確かなようだ。