『ちびまる子ちゃん』・『コジコジ』と、JR東海リテイリング・プラスとのコラボレーションによる「まる子とコジコジコラボキャンペーン ―ちょっといい旅はじまるよ。―」が、2026年6月9日（火）から7月6日（月）まで開催される。＞＞＞描き下ろしイラストやお弁当、グッズをチェック！（写真16点）さくらももこ原作の『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女