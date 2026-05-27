漫画家の五箇野人さんの漫画「海外カフェの超絶支払い方法めし。」がインスタグラムで2100以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者がヨーロッパを旅していたときのこと。坂道をのぼり続けてようやく到着した古城の中に、小さなカフェがありました。しかし、支払いに現金しか対応しておらず、手持ちが心もとなかった作者が諦めようとしたところ、店員の男性が…という内容で、読者からは「店員さん