SUPER BEAVERが、6月24日にリリースするアルバム『人生』に、新曲「希望」と「夏と跡形」が収録されることが発表され、アルバムの全貌が明らかとなった。これまでには、フジテレビ系2026サッカーテーマソング「クライマックス」、アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」2026テーマソング「アプローズ」、こくみん共済 coop 「こくみん共済 あっと」CMソング「健気」の収録が発表されており、「クライマックス」は、5月27日0時より各ストアで