今春、歌と1本のアコースティックギターのみで録音された無修正・無編集の音源が、次々とアニメやドラマのテーマソングに起用され、注目を集める新人シンガーソングライター Nakamura Hak。アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマとしては、当初デビュー曲「ただ美しい呪い」のみが発表されていたが、第3話と第5話のエンディングで別曲「夜に浮かぶ」がオンエアされると、“異例の1クールで2曲同時採用” に視聴者