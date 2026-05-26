偽の被害届などを郵送して金をだまし取ろうとする特殊詐欺の手口が山形県内で初めて確認されました。県警は、「警察官が被害届や逮捕状を郵送することない」として注意を呼びかけています。これは5月24日、県内の50代の女性のもとに届いたものです。書類には、「被害届」の文字。さらには、「事件に関する情報を外部にもらさない」ことを宣誓させる文章も。これらは全て「偽物」です。警察によりますと、5月21日、米沢市内に住む50