櫻坂46が、6月10日に発売する15th両A面シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」の収録内容を公開した。今作は、坂道グループ初の両A面シングルであり、「Lonesome rabbit」と「What’s “KAZOKU”?」に加え、BACKS曲の「コインランドリー」が発表されていたが、今回新たにTYPE-Bに収録される「We got your back」が四期生楽曲であることが発表された。なお「We got your back」は、5月28日0時より配信されるとのことな