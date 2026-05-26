櫻坂46が、6月10日に発売する15th両A面シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」の収録内容を公開した。

今作は、坂道グループ初の両A面シングルであり、「Lonesome rabbit」と「What’s “KAZOKU”?」に加え、BACKS曲の「コインランドリー」が発表されていたが、今回新たにTYPE-Bに収録される「We got your back」が四期生楽曲であることが発表された。

なお「We got your back」は、5月28日0時より配信されるとのことなので、ぜひチェックしてほしい。

◾️15th両A面シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」

2026年6月10日（水）リリース

CD購入：https://sakurazaka46.lnk.to/20260610_15thSingle_PKG

※「What’s “KAZOKU”?」はTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期OPテーマ TYPE-A TYPE-B TYPE-C TYPE-D 通常盤 完全生産限定盤“夜桜盤” ▼配信中

・「Lonesome rabbit」

https://sakurazaka46.lnk.to/Lonesomerabbit

・「What’s “KAZOKU”？」

https://sakurazaka46.lnk.to/WhatsKAZOKU

・「コインランドリー」

https://sakurazaka46.lnk.to/CoinLaundry ○Blu-ray付き

初回仕様限定盤 TYPE-A / SRCL-13750〜13751 / ￥2,000（税込）

初回仕様限定盤 TYPE-B / SRCL-13752〜13753 / ￥2,000（税込）

初回仕様限定盤 TYPE-C / SRCL-13754〜13755 / ￥2,000（税込）

初回仕様限定盤 TYPE-D / SRCL-13756〜13757 / ￥2,000（税込） ▼初回仕様限定盤・封入特典

・応募特典シリアルナンバー封入

・メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入） ○通常盤 CD only / SRCL-13758 / ￥1,200（税込）

○完全生産限定盤“夜桜盤” CD+Blu-ray / SRCL-13759〜13760 / ￥2,000（税込）

・TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』描き下ろしジャケットデジパック仕様

・応募特典シリアルナンバー封入

◾️ライブ情報

＜SAKURAZAKA46 四期生LIVE＞

2026年6月2日(火)・3日(水) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY ＜SAURAZAKA46 ARENA TOUR 2026＞

2026年7月23日(木)・24日(金) 静岡県・エコパアリーナ

2026年7月28日(火)・29日(水) 兵庫県・神戸ワールド記念ホール

2026年8月8日(土)・9日(日) 広島県・広島グリーンアリーナ

2026年8月15日(土)・16日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2026年8月22日(土)・23日(日) 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

2026年8月29日(土)・30日(日) 香川県・あなぶきアリーナ香川 ＜OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-＞

2026年7月25日(土)・26日(日)、8月1日(土)・2日(日) 大阪・舞洲スポーツアイランド ジャイガ特設会場 ＜6th YEAR ANNIVERSARY LIVE＞

2026年11月14日(土)・15日(日) 千葉県・ZOZOマリンスタジアム ＜SAKURAZAKA46 ASIA TOUR 2027＞

Coming soon…