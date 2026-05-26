櫻坂46、15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」収録内容解禁。四期生楽曲の「We got your back」先行配信も
櫻坂46が、6月10日に発売する15th両A面シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」の収録内容を公開した。
今作は、坂道グループ初の両A面シングルであり、「Lonesome rabbit」と「What’s “KAZOKU”?」に加え、BACKS曲の「コインランドリー」が発表されていたが、今回新たにTYPE-Bに収録される「We got your back」が四期生楽曲であることが発表された。
なお「We got your back」は、5月28日0時より配信されるとのことなので、ぜひチェックしてほしい。
◾️15th両A面シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」
2026年6月10日（水）リリース
CD購入：https://sakurazaka46.lnk.to/20260610_15thSingle_PKG
※「What’s “KAZOKU”?」はTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期OPテーマ
▼配信中
・「Lonesome rabbit」
https://sakurazaka46.lnk.to/Lonesomerabbit
・「What’s “KAZOKU”？」
https://sakurazaka46.lnk.to/WhatsKAZOKU
・「コインランドリー」
https://sakurazaka46.lnk.to/CoinLaundry
○Blu-ray付き
初回仕様限定盤 TYPE-A / SRCL-13750〜13751 / ￥2,000（税込）
初回仕様限定盤 TYPE-B / SRCL-13752〜13753 / ￥2,000（税込）
初回仕様限定盤 TYPE-C / SRCL-13754〜13755 / ￥2,000（税込）
初回仕様限定盤 TYPE-D / SRCL-13756〜13757 / ￥2,000（税込）
▼初回仕様限定盤・封入特典
・応募特典シリアルナンバー封入
・メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）
○通常盤 CD only / SRCL-13758 / ￥1,200（税込）
○完全生産限定盤“夜桜盤” CD+Blu-ray / SRCL-13759〜13760 / ￥2,000（税込）
・TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』描き下ろしジャケットデジパック仕様
・応募特典シリアルナンバー封入
◾️ライブ情報
＜SAKURAZAKA46 四期生LIVE＞
2026年6月2日(火)・3日(水) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY
＜SAURAZAKA46 ARENA TOUR 2026＞
2026年7月23日(木)・24日(金) 静岡県・エコパアリーナ
2026年7月28日(火)・29日(水) 兵庫県・神戸ワールド記念ホール
2026年8月8日(土)・9日(日) 広島県・広島グリーンアリーナ
2026年8月15日(土)・16日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY
2026年8月22日(土)・23日(日) 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年8月29日(土)・30日(日) 香川県・あなぶきアリーナ香川
＜OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-＞
2026年7月25日(土)・26日(日)、8月1日(土)・2日(日) 大阪・舞洲スポーツアイランド ジャイガ特設会場
＜6th YEAR ANNIVERSARY LIVE＞
2026年11月14日(土)・15日(日) 千葉県・ZOZOマリンスタジアム
＜SAKURAZAKA46 ASIA TOUR 2027＞
Coming soon…
関連リンク
◆櫻坂46 オフィシャルサイト
◆櫻坂46 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆櫻坂46 オフィシャルInstagram
◆櫻坂46 オフィシャルTikTok