BAND-MAIDが、6月24日にリリースするニューシングル「ENERGETIC」のショップ別オリジナル特典の絵柄を公開した。「ENERGETIC」のジャケットやロゴのデザインをあしらったアイテムが目白押しのラインナップとなっている。初回生産分には限定のキャンペーン応募チラシが封入されており、メンバーのサイン入りアイテムをゲットできるチャンスだという。どの特典もなくなり次第終了となっているので、早めの予約をおすすめしたい。また