BAND-MAIDが、6月24日にリリースするニューシングル「ENERGETIC」のショップ別オリジナル特典の絵柄を公開した。

「ENERGETIC」のジャケットやロゴのデザインをあしらったアイテムが目白押しのラインナップとなっている。初回生産分には限定のキャンペーン応募チラシが封入されており、メンバーのサイン入りアイテムをゲットできるチャンスだという。どの特典もなくなり次第終了となっているので、早めの予約をおすすめしたい。

また、メンバーの個別アーティスト写真も新たに公開された。詳細は公式HPの「BIOGRAPHY」をチェックしてほしい。

さらに、初回生産限定盤のBlu-ray・DVDから、発売に先駆けて「Toi et moi」のお給仕（ライブ）映像も公開された。Blu-ray・DVDには2024年に開催された＜BAND-MAID ZEPP TOUR 2024＞からツアーファイナルの東京・Zepp Haneda公演の模様が収録されている。

なお、BAND-MAIDは現在＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞を開催中だ。3月20日に香港にてスタートし、神奈川、宮城、東京の国内3箇所を全てソールドアウトで巡り、6月からはいよいよヨーロッパ編へと突入する。現在、ファイナルである日本武道館公演を含めた11月開催の国内公演が対象のオフィシャル先行チケット抽選を受付中。各地、チケットの残りが少なくなってきているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️シングル「ENERGETIC」

2026年6月24日（水）リリース

予約：https://BAND-MAID.lnk.to/ENERGETIC_CD

配信：https://BAND-MAID.lnk.to/ENERGETIC ○初回生産限定盤 CD＋Blu-ray

品番： PCCA-06484

POS：4524135307743

価格：7,700円（税込）

仕様：デジパック仕様 ○初回生産限定盤 CD＋DVD

品番：PCCA-06485

POS：4524135307750

価格：6,600円（税込）

仕様：スリーブケース仕様 ○通常盤 CD

品番：PCCA-06486

POS：4524135307767

価格：1,650円（税込）

仕様：通常仕様 ▼収録内容

［CD］（全形態共通）

1：ENERGETIC

2：Days

3：CAGE ［Blu-ray/DVD］（初回生産限定盤のみに収録）

BAND-MAID ZEPP TOUR 2024 TOKYO (2024.11.26 )

・Forbidden tale

・endless Story

・Shambles

・Sense

・Protect You

・NO GOD

・Play

・Go easy

・DOMINATION

・Memorable

・Letters to you

・Brightest star

・Get to the top

・After Life

・Bestie

・The one

・Choose me

・Toi et moi

・HATE?

・Unleash!!!!!

・TAMAYA!

・Magie ▼各形態初回生産分封入特典

各形態の初回生産分には、BAND-MAID ”ENERGETIC” リリース記念 応募抽選キャンペーンチラシを封入！

【A賞】

メンバー直筆サイン入り『ENERGETIC』オリジナルアートボード・・・10名様

【B賞】

メンバー直筆サイン入り『BAND-MAID』オリジナルアートボード・・・10名様

【C賞】

ENERGETIC TOWEL…100名様 ▼ショップ別オリジナル特典

・Amazon.co.jp：オリジナル絵柄メガジャケ

・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：ホログラムステッカー

・全国HMV/HMV&BOOKS online：JKTステッカー

・楽天ブックス：マルチケース

・セブンネットショッピング：クリアトート（3形態同時購入特典）／アクリルカラビナ型（単品特典）

・Neowing / CDJAPAN：A4クリアファイル

・その他法人：缶バッジ（ランダム全3種のうち1種）

※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。 予めご了承ください。

※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください。

※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文下さい。

一部ECサイトでは予約済み商品がキャンセル不可の場合がございますのでご注意ください。 ▼PONY CANYON × BAND-MAID “ENERGETIC” 発売記念グローバルキャンペーン

BAND-MAID「ENERGETIC」の発売を記念して、各地域のPONY CANYONショップにて「ENERGETIC」をご購入の方にショップ別オリジナル特典をプレゼント！

詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/1072223

◾️＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞ 2026年

3月20日（金）Hong Kong Kitty Woo Stadium, Tung Po

4月11日（土）神奈川 KT Zepp Yokohama

5月2日（土）宮城 仙台GIGS

5月10日（日) 東京 Zepp Haneda

6月3日（水）Berlin Columbia Theater

6月5日（金）Frankfurt Batschkapp

6月6日（土）Munich Technikum

6月9日（火）Paris Bataclan

6月11日（木）London Electric Brixton

7月12日（日) 北海道 札幌ファクトリーホール

7月17日（金) 熊本 B.9 V1

7月18日（土) 福岡 Zepp Fukuoka

11月3日（火・祝) 大阪 なんばHatch

FINAL

11月13日（金) 東京 日本武道館

11月14日（土) 東京 日本武道館

※10月に北米、メキシコにて開催予定。日本公演も今後追加予定で、詳細は後日発表。 ▼チケット一般発売中

【国内公演】

7月18日(土) 福岡 Zepp Fukuokaまでの国内公演一般発売中

https://bandmaid.tokyo/contents/1041130

11月度公演オフィシャル先行チケット抽選受付中

対象公演：11月1日(日)愛知（1Fのみ）、11月3日(火・祝)大阪（1Fのみ）、11月13日(金)日本武道館

受付期間：5月26日(火)正午〜6月14日(日)23:59

国内受付：https://l-tike.com/bandmaid/

海外受付：https://l-tike.com/st1/bandmaid-worldtour2026-en