川⻄拓実がメンバーセルフ企画「PLANJ」(読み:プラント)として、 6月24日(水)0時にリリースするソロオリジナルEP『Sketch』より、EPの1曲目に収録される楽曲「今日も満点で満天じゃない」を5月25日(月)0時に先行配信を開始。19時にMVも公開された。「今日も満点で満天じゃない」は、川⻄自身が作詞・作曲を手がけた楽曲で、日常の中で起こるネガティブな出来事の中にも、小さなhappyが隠れていて、それを見つけられる