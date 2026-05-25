ESSEonlineで2026年4月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。夫の転勤による6回の引っ越しを経て「もたないシンプルライフ」にシフト。その快適さをインスタグラムで発信している、アンティーク器店「aru」店主のかなさん（40代）。ここでは、ライフスタイルが変化しても10年近く使い続けている生活用品4つを紹介します。暮らし上手の「もの選びの基準」をぜひ参考に。※ 記事の初出は20