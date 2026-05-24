Travis Japanが、今年1月4日より開催してきた全国8都市30公演のアリーナツアー＜Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers＞の映像商品を、8月26日（水）にリリースすることが決定した。発表が行なわれたのは5月24日に行われたツアー最終公演・LaLa arena TOKYO-BAY公演にて。MC内でメンバーからサプライズ発表され、会場は大きな歓声に包まれた。昨年12月にリリースした3rdアルバム『’s travelers』を携えた本ツアー。映像