6月7日（日）配信開始のTTFC10周年記念作品『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』の新予告を公開。新予告は30秒のキャラクター別予告編として、主演3人それぞれにフォーカスした全3種を公開。さらに、追加キャスト3名も公開された。＞＞＞予告の場面カットや追加キャストのシーンをチェック！（写真15点）「TTFC」――それは特撮ファンのための動画配信アプリ。そのTTFCで配信されている人気特撮作品『新星伝承フォルティクス』