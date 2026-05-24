自動車税の納付というと、これまでは納付書によるコンビニ支払いが一般的でしたが、最近ではクレジットカードやスマホ決済など、さまざまな支払い方法の選択肢があります。では、自動車税の納付を実施する際、一番「お得になる」方法はあるのでしょうか。おすすめの支払い方法と注意したいポイントについて、テレビ番組への出演経験が豊富なファイナンシャルプランナー（FP）の水野崇さんに聞きました。【要注意】「えっ…こんな