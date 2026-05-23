スポーツカーブランドを取り扱う県内で初めての販売店が秋田市にオープンしました。23日グランドオープンしたのは「GRガレージBOF秋田」です。GRガレージは、大手自動車メーカートヨタのスポーツカーブランドを取り扱う店舗で、県内では初めての出店になります。コンセプトは「クルマ好きが集まる場」。幅広い世代に楽しんでもらおうと、店内には最新のスポー