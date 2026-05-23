バイクと軽トラックが正面衝突した事故の影響で、23日午前10時35分ごろから全面通行止めとなっていた小国町沼沢の国道113号は、午後1時半に通行止めが解除されました。警察によりますと23日午前10時過ぎ、トンネル内を走っていたバイクと軽トラックが正面衝突し、バイクに乗っていた男性がけがをして病院に搬送されました。男性は意識があるということです。