King & Prince¤¬¡¢4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ãKing & Prince DOME TOUR 2026 ¡ÁSTARRING¡Á¡ä¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡¦DVD¤ò6·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤ÓËÜºî¤è¤ê¼ýÏ¿¶Ê¡ÖI Know¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖI Know¡×¤ÏºòÇ¯¡¦2025Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯ÊüÁ÷¤·¤¿郄¶¶³¤¿Í¡õÃæÂ¼ÎÑÌéW¼ç±é¡¢TBS·Ï ¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ë¤âµ¯ÍÑ