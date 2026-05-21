2026年5月17日、ニューヨーク・ブルックリン。世界的なムーブメントとなった“City Pop”の熱狂が、モニターの向こう側ではなく「現実の存在」として降臨した。シンガーソングライター・杏里（ANRI）が北米ツアー＜City Pop Waves: ANRI LIVE 2026 U.S.A Timely!!＞の一環として、歴史ある名門劇場ブルックリン・パラマウントで初の単独公演を開催した。北米を中心に世界的に拡がるシティポップを代表するアーティストの杏里はシー