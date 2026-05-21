酒田市の県立産業技術短期大学校・庄内校に勤務する50代の男性教員が、体罰をしていた問題で、山形県は21日付けで、男性教員を1か月間、「減給10分の1」の懲戒処分にしました。懲戒処分を受けたのは産業技術短大・庄内校に勤務する50代の男性教員です。県によりますと男性教員はことし3月、男子学生が指示に従わない態度を取ったことなどから、教員の膝を学生の太ももから横腹辺りにぶつけるなど、2件の体罰を行ったということです