セブン−イレブン・ジャパンが人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ12商品を発売中。SNS上で大きな話題になっています。【画像】でっか！ 「ガチな量盛られてる…」増量商品を見る！（13枚）“50％以上”増量キャンペーンを楽しむ声が多数「感謝盛り」シリーズは、第1弾と第2弾の2期間に分けて販売。5月25日までの第1弾では、「直火炙（あぶ）りのゴロっと焼豚チャーハン」、「中華蕎麦（そば）とみ