eillが、TOKYO MXほかにて放送中のTVアニメ『神の雫』の第2クール エンディングテーマを担当することが決定した。今回エンディング主題歌となるのは、新曲「エブリー・サマー」。TVアニメ『神の雫』は、世界中で愛されるワイン漫画の金字塔であり、2004〜2014年『モーニング』（講談社）で連載していた原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。幻のワイン“神の雫”をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にも