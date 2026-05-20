蒸し暑い1日となったきょうの熊本県内、水俣市では最高気温が33.8度で全国1位となりました。また雨は今夜も断続的に降る見込みです。あす以降も雨が降る予想となっている熊本県内。梅雨入りはいつ頃になるのでしょうか。■永島由菜キャスター「午後1時半すぎの熊本市中央区、空は雲が多くなっています。きのうまでのカラっとした暑さとは違い、ムシムシした暑さです」きょう、18の観測地点のうち13地点で最高気温30度以上の