住宅ローン金利の上昇が話題となる中、変動金利で借りている人の中には、今後の返済に不安を感じている人もいるのではないでしょうか。毎月の返済額への影響はもちろんですが、金利が上がった場合に総返済額がどれくらい増えるのかを知ることも、家計管理においては重要です。 本記事では、住宅ローン4000万円を35年返済するケースをもとに、金利が1％から2％に上昇した場合の影響を、国土交通省の試算を