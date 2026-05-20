150キロのツーシームが脇腹付近に直撃■阪神 ー 中日（20日・甲子園）阪神の中野拓夢内野手が20日、甲子園で行われた中日戦で死球を受けて悶絶した。プレーは続行したが、場内では怒号が鳴り響いた。0-6と大量リードを許して迎えた6回だった。2死走者なしの場面で、左腕マラーが4球目に投じた150キロのツーシームが右脇腹付近に直撃した。中野はその場に崩れ落ち、トレーナーらが心配そうに駆け寄った。マラーも帽子を取って