20日午後、寒河江市の中央工業団地で目撃されたクマは工業団地の外に出た可能性が高いとして、現場では消防がドローンを使いクマの行方を追っています。寒河江市の工業団地内で撮影された映像です。1頭のクマが敷地内を走っているのが分かります。寒河江市と警察によりますと午後2時20分ごろ、寒河江市の中央工業団地内で通行人から「クマ1頭が工業団地の敷地内に入っていった」と110番通報がありました。目撃されたのは「シ