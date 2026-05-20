大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて、夏イベント「はちゃめちゃサマーパーリー！」を期間限定開催。びしょ濡れ必至の新・水かけショー「南の島の！？はちゃめちゃスプラッシュパーリー！」や、日焼けをした姿のキャラクターとのグリーティング、限定グッズの販売など様々な企画が実施されます☆ サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「はちゃめちゃサマーパーリー！」