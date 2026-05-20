この記事をまとめると ■2026年5月1日に三菱デリカD:5の残価率が引き上げられた ■「P」グレードの場合だと5年契約では月々5000円以上安くなるケースもある ■デリカD:5の残価率アップの背景には中古車市場での圧倒的なリセール価値があげられる 売れているから残価率も高くてまた売れる いま、三菱デリカD:5の勢いが止まらない。2007年のデビューからすでに18年以上が経過したロングセラーモデルでありながら、2025年度には年間