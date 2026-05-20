東京ディズニーシーでは、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のフードメニューが2026年7月1日（水）より順次登場します。今回は、夏にぴったりの新メニュー「スパークリングドリンク（紅茶＆オレンジ）」を紹介します！ 東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スパークリングドリンク（紅茶＆オレンジ） 価格：750円販売店