紅茶ゼリーとソーダのさわやかな味わい！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スパークリングドリンク（紅茶＆オレンジ）
東京ディズニーシーでは、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のフードメニューが2026年7月1日（水）より順次登場します。
今回は、夏にぴったりの新メニュー「スパークリングドリンク（紅茶＆オレンジ）」を紹介します！
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スパークリングドリンク（紅茶＆オレンジ）
価格：750円
販売店舗・期間：
・ドックサイドダイナー（2026年7月1日 〜 2026年9月14日）
・ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ（2026年7月1日 〜 2027年3月31日）
・ケープコッド・クックオフ（2026年7月7日 〜 2027年3月31日）
夏にぴったりの新メニューとして、紅茶ゼリーとソーダを組み合わせたドリンクが登場。
さわやかな炭酸で割ったドリンクに、ダッフィーのお顔をモチーフにしたトッピングが浮かんでいます。
よく混ぜていただくのがおすすめ。
ダッフィーのお顔がかわいい、暑い日にゴクゴク飲みたいさわやかな一杯になっています。
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スパークリングドリンク（紅茶＆オレンジ）の紹介でした。
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