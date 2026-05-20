東京ディズニーシーでは、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のフードメニューが2026年7月1日（水）より順次登場します。

今回は、夏にぴったりの新メニュー「スパークリングドリンク（紅茶＆オレンジ）」を紹介します！

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スパークリングドリンク（紅茶＆オレンジ）

価格：750円

販売店舗・期間：

・ドックサイドダイナー（2026年7月1日 〜 2026年9月14日）

・ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ（2026年7月1日 〜 2027年3月31日）

・ケープコッド・クックオフ（2026年7月7日 〜 2027年3月31日）

夏にぴったりの新メニューとして、紅茶ゼリーとソーダを組み合わせたドリンクが登場。

さわやかな炭酸で割ったドリンクに、ダッフィーのお顔をモチーフにしたトッピングが浮かんでいます。

よく混ぜていただくのがおすすめ。

ダッフィーのお顔がかわいい、暑い日にゴクゴク飲みたいさわやかな一杯になっています。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スパークリングドリンク（紅茶＆オレンジ）の紹介でした。

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※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※画像はイメージです。

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