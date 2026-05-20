新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「麻雀チャンネル」にて全試合生中継を行ったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の「2025-26シーズン」の最終日である５月15日（金）に実施した「Mリーグ」閉幕式の会場にお越しのファンに聞いた「2025-26シーズン 最も印象に残った役満」のアンケート結果を発表した。 「Mリーグ」は麻雀のプロスポーツ化を目的に発足したチーム対抗型のプロ麻雀リーグで、各チームに所属するトッププロたち