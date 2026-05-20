人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が18日までにオフィシャルブログを更新。建築中の新居についてつづり、こだわりの洗面台や室内インテリアを公開した。 これまで桃は憧れだったという新居のため土地を購入したことやハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルームなどを公開し、話題を呼んで