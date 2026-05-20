あいのり・桃、新居の“ホテルライクな洗面台”初公開
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が18日までにオフィシャルブログを更新。建築中の新居についてつづり、こだわりの洗面台や室内インテリアを公開した。
これまで桃は憧れだったという新居のため土地を購入したことやハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルームなどを公開し、話題を呼んでいる。
16日、桃は「【注文住宅】我が家のメイン洗面台！！！」と題したブログで、「初公開、我が家の洗面台！」とホテルライクな雰囲気漂うスタイリッシュなダブル洗面台を公開。一般的には浴室近くに設置されることが多い洗面台について、「うちは変わった間取りにしたので…廊下に洗面台をつけました！笑」と明かし、天板から洗面ボウルまでを「サイルストーン」という石素材で統一した高級感あふれるデザインに仕上げたことを明かした。
さらに「シャワーヘッド付き！！！」と機能面へのこだわりも紹介。「将来子供達がきっと寝癖に悩む年頃になるだろうから、頭からじゃーーーって出来るようにつけました！！！」 と理由を説明し、「圧倒的に洗面ボウルの中のお掃除も楽」と実用性についてもつづった。
また、「この水栓めちゃくちゃ可愛くないか？？」とお気に入りポイントも紹介。キッチンを依頼した「MOK」に洗面台もオーダー。
同日には「【注文住宅】最終確認いろいろ」と題したブログも更新し、新居での最終確認の様子も公開。家族で室内のサイズを測る姿や畳スペースで寝転ぶ息子の姿などを披露。
花柄クロスを取り入れたウォークインクローゼットについても言及。「コメントでおすすめしてもらったライトが一致して…！！！！」とファンとの偶然の一致に驚いたことを明かし、「お店で見ると、写真で見るよりもすごい可愛いんだ…！」と期待を寄せていた。
また、「せっかく可愛いアーチ作ったのに、目の前エアコン笑」とユーモアたっぷりにコメントしつつ、「洋服がたくさんかかったら全然気にならなくなると思うけどね笑」と前向きにつづり、 ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「この洗面台の１ヶ月後の姿が楽しみ♪」「もー！豪邸すぎてうらやましい！」「なんだかホテルみたい」「素敵」「流石！桃ちゃんセンスいいね」「もー早く完成の全貌が見たい」「おしゃれー！」「素敵ですし便利そう」「ルームツアー楽しみ」「スタイリッシュで素敵」「素敵すぎ羨ましい」「いろんな部屋があってお掃除大変そうだけど頑張って！」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。
これまで桃は憧れだったという新居のため土地を購入したことやハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルームなどを公開し、話題を呼んでいる。
さらに「シャワーヘッド付き！！！」と機能面へのこだわりも紹介。「将来子供達がきっと寝癖に悩む年頃になるだろうから、頭からじゃーーーって出来るようにつけました！！！」 と理由を説明し、「圧倒的に洗面ボウルの中のお掃除も楽」と実用性についてもつづった。
また、「この水栓めちゃくちゃ可愛くないか？？」とお気に入りポイントも紹介。キッチンを依頼した「MOK」に洗面台もオーダー。
同日には「【注文住宅】最終確認いろいろ」と題したブログも更新し、新居での最終確認の様子も公開。家族で室内のサイズを測る姿や畳スペースで寝転ぶ息子の姿などを披露。
花柄クロスを取り入れたウォークインクローゼットについても言及。「コメントでおすすめしてもらったライトが一致して…！！！！」とファンとの偶然の一致に驚いたことを明かし、「お店で見ると、写真で見るよりもすごい可愛いんだ…！」と期待を寄せていた。
また、「せっかく可愛いアーチ作ったのに、目の前エアコン笑」とユーモアたっぷりにコメントしつつ、「洋服がたくさんかかったら全然気にならなくなると思うけどね笑」と前向きにつづり、 ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「この洗面台の１ヶ月後の姿が楽しみ♪」「もー！豪邸すぎてうらやましい！」「なんだかホテルみたい」「素敵」「流石！桃ちゃんセンスいいね」「もー早く完成の全貌が見たい」「おしゃれー！」「素敵ですし便利そう」「ルームツアー楽しみ」「スタイリッシュで素敵」「素敵すぎ羨ましい」「いろんな部屋があってお掃除大変そうだけど頑張って！」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。