５月８日に第２子となる男児を出産した元AKB48・タレントの西野未姫が18日、オフィシャルブログを更新。第２子出産前に撮影した夫婦ショットを公開し、出産当時の様子を振り返った。 この日、ブログを更新した西野は「出産前に撮った写真」と切り出し、ピンク色の入院着姿で笑顔を見せながらピースサインをする西野と、頭にメガネを乗せ、おどけた表情を見せている夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱の仲睦まじい２ショット