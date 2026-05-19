俳優・アーティストののんが18日までにオフィシャルブログを更新。静岡県御殿場市"富士山樹空の森"を会場に開催した野外フェス「ACO CHiLL CAMP 2026 〜アソブ、オドロク、フジサン、キャンプ。〜」出演時のオフショットとともに、ライブへの感謝をつづった。 16日、「アコチル」と題してブログを更新したのんは「アコチルありがとう！」と感謝し、虹の絵文字とともに「Renarrate」「フィルムの光」「春よ受けて立つ」「夢の味」