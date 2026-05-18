きのう（17日）まで、福岡県で行われた女子ゴルフの「Sky RKBレディスクラシック」で、岡山市出身の桑木志帆選手が、今シーズンの初優勝を飾りました。 ツアー通算4勝目を目指し、最終日のきのうは、10アンダーの首位タイでスタートした桑木選手。前半は、2番からの3連続バーディーなどでスコアを4つ伸ばし、単独首位で折り返します。その後、15番でボギーを叩き、2位に1打差まで迫ら