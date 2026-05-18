ソフトバンクは、同社最大規模の法人向けイベント「SoftBank World 2026」を7月14日に開催すると発表した。また、特別講演などのオンライン視聴の申し込み受け付けを「SoftBank World 2026」公式サイトで開始した。 「SoftBank World」は今年で15回目の開催となる。今回のテーマは「- AX for Japan - 未来をつくる力が、ひとつになる場所。」だ。 企業変革を加速させるAX（AIトランスフォーメー