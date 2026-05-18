α7 V Map Cameraは5月8日（金）、2026年4月度の「新品・中古デジタルカメラ人気ランキング」を公開した。 新品デジカメ4月ランキング 1位：α7 V 2位：X100VI 3位：X-T30 III 4位：PowerShot SX740 HS 5位：X-E5 6位：DJI Osmo Pocket 4 7位：X-M5 8位：GR IV 9位：α6700 10位：α7C II 新品ランキングで1位を獲得したのはソニーの「α7 V」。2025年12