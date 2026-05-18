分析およびインタラクティブな視覚化を可能にするオープンソースアプリケーション「Grafana」を開発するGrafana Labsが、GitHub環境への不正アクセスを受けたことを明らかにしました。攻撃者は盗み出したデータを公開しない見返りに身代金を要求しましたが、Grafana Labsは身代金を支払わないことを表明しています。🚨 We recently discovered that an unauthorized party obtained a token with access to the Grafana Lab