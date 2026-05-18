株式会社松屋フーズ（東京都武蔵野市）のとんかつ専門店「松のや」が、北の大地で育った国産豚を使った「国産雪国育ち丸太ヒレかつ」を5月20日午後3時から期間限定で販売します。【写真】ボリューミーすぎる！海老フライ、ロースかつ付き！丸太ヒレかつWサイズもある！同商品のヒレかつは、国産豚の希少部位であるヒレ肉を、“丸太”のようにぜいたくに切り出し、特製のパン粉でサクッと香ばしく仕上げています。厳選され