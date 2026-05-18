大分県内は18日、広く高気圧に覆われ、各地で午前中から気温が上昇し、日田市では今年初めての猛暑日となる予想です。 【写真を見る】今年初の猛暑日か大分・日田市で35度予想熱中症に警戒を 県内は広く高気圧に覆われ、安定した晴れの一日となる見通しです。午前中から各地で気温が上昇し、日田市では午前10時半すぎにすでに30度を超えています。最高気温は35度となる見込みで、今年初めての猛暑日となる予想です。 （観光