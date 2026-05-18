「お任せ」から「確認」へ。オーナーの役割とは 不動産投資にピリッと「攻めのスパイス」を！ 今回は、オーナー様が役員に立候補できない物件で、どうやって資産管理に関わっていくかについてです。 そもそも投資用マンションでは、オーナー様が遠方に住んでいたり本業が多忙だったりと、役員のなり手が不足しがちです。そのため、マンションの維持・管理を滞りなく進める目的で、最初