菓子専門店「シャトレーゼ」などを展開するシャトレーゼ（甲府市下曽根町）が、初夏に向けた新商品「レモンスイーツ」3種を5月15日から期間限定で販売。【写真】ヤバイ！レモンのモンブラン＆スフレもおいしそうだぞ！チェックしておこう！レモンスイーツでは、レモンとハチミツを組み合わせた「瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ」（453円）、爽やかな味わいの「瀬戸内レモンモンブラン」（421円）、人気のスフレチ