【トミカ No.89 トヨタ GR ヤリス（通常仕様・初回特別仕様）】 5月16日 発売 価格:各594円 【トミカプレミアム 21 メルセデスベンツ 190 E 2．5－16 エボリューションII】 5月16日 発売 価格:990円 毎月第3土曜日に発売されるトミカ新車インプレッションをお届けするこの連載企画、今回は2026年5月の新車からトミカ「No.89