お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。5月15日の放送は、ザ・マミィの2人をゲストに迎え、金曜パートナーのはるな愛とともに話を聞いた。 はるな愛「続いては、ポッドキャスティングでも…あっ！ポッドキャストでも（笑）配信しています。大竹メインディッシュ。今日のお客