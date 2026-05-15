回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、日本初となるAIを活用した「スマート養殖」で人工種苗から700グラム超の大型サイズまで育てたサバを使った「大型生さば」を5月15日から一部の店舗・期間限定で販売します。【写真】意外なビジュアル？AI「スマート給餌機」がコレです！イキイキとしたサバも！同社は、水産物の世界的な需要の高まりによる仕入れ価格の高騰や、漁業従事者の担い手